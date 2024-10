59-Strumenti di precisione per parrucchieri: l'importanza della qualità

Chi fa della propria passione il proprio lavoro sa bene quanto siano fondamentali gli strumenti del mestiere. Ovviamente, sul risultato incide la qualità degli attrezzi scelti e acquistati per la propria attività, poiché questi diventano il prolungamento delle nostre mani e la ragione del nostro successo. In particolare, se parliamo della professione del parrucchiere, ogni strumento, preso nella sua singolarità, ha la propria importanza. Tutti assieme, però, creano un beauty case infallibile, una ricchezza per colui che li utilizza e una gioia per coloro che possono sfruttarne i benefici. Per quanto la tua tecnica possa essere affinata, dunque, non dimenticare che conta ciò che utilizzi per il tuo lavoro e non solo il modo in cui lo utilizzi. Cerchiamo, allora, di saperne qualcosa di più sugli strumenti di precisione per parrucchieri.

I diversi strumenti di precisione dei parrucchieri

Il mondo del parrucchiere e della sua professione è talmente ampio e variegato che occorrono anni di corsi e di aggiornamenti per diventare un professionista del campo. Come abbiamo già anticipato, però, partendo da una buona base si è già a metà dell’opera. E, per buona base, intendiamo gli strumenti giusti. La tua cassetta degli attrezzi, così come quella di un falegname, ad esempio, deve essere ricca, di qualità, completa. Se parliamo di strumenti di precisione, dobbiamo analizzare i diversi tipi di forbici e non solo. Infatti, fondamentali sono anche i rasoi, altrettanto importanti per rifinire i tagli e ottenere il massimo della precisione. Ma, andando per ordine, iniziamo ad analizzare i vari modelli di forbici che puoi trovare in commercio.

Le più diffuse sono le forbici da taglio, indispensabili, sia per curare il look degli uomini sia per quello delle donne. È consigliabile acquistarne di qualità, così che il materiale possa durare il più a lungo possibile. Un investimento a lungo termine, che ti permetterà di garantire ai tuoi clienti sempre il massimo. Le forbici professionali sono generalmente realizzate con acciaio di alta qualità, in grado di resistere al passare del tempo, ma anche e soprattutto al contatto con l’acqua. Delle forbici funzionali servono a mettere in atto un’affilatura duratura e tagli netti e precisi. Oltre alla qualità dell'acciaio, anche l'ergonomia è importante: forbici ben bilanciate riducono l'affaticamento della mano e consentono al parrucchiere di lavorare con maggiore precisione anche su acconciature complesse. Per questo, i brand di maggiore risonanza in questo campo hanno prodotto anche delle forbici appositamente pensate per i mancini, perché il comfort deve essere ciò che conta di più per un risultato finale perfetto.

Allo stesso modo, le forbici per sfoltire sono un altro punto cardine nel beauty-case di un parrucchiere. Attenzione, però, perché non c’è da confonderle con le forbici da taglio. Stiamo parlando, infatti, di una forbice dedicata allo sfoltimento dei capelli , costituita, solitamente, da una lama liscia contrapposta a una dentata o a pettine. Grazie a questo strumento, potrai alleggerire il volume dei capelli, migliorando il taglio e usandolo sia ai lati che alla radice. Saper scegliere il tipo giusto, tra tutti quelli che ci sono in commercio, dipende dall'obiettivo del parrucchiere e dalla texture naturale dei capelli su cui sta lavorando. Ricorda, però, di utilizzare sempre una forbice di qualità, così da risparmiare anche sulla manutenzione, importante per permettere ai tuoi attrezzi di funzionare sempre al meglio.

Oltre alle forbici, ricordiamo che ci sono anche i rasoi come strumenti scelti per ottenere tagli perfetti e texture morbide e fluide. A differenza delle forbici, il rasoio permette di sfilacciare i capelli in modo da ottenere uno stile più leggero e destrutturato. I rasoi devono essere estremamente affilati per evitare danni ai capelli e garantire un taglio pulito, e, inoltre, devono essere maneggiati da dei veri professionisti, perché l’inclinazione usata determina la buona riuscita del taglio finale.

Più qualità, maggiore resa