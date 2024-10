Celebrati gli 80 anni della Repubblica dell'Ossola FOTO E VIDEO

In tanti domenica mattina nel centro domese per la cerimonia ufficiale dell’80° della Repubblica Partigiana dell’Ossola. Dal Municipio la partenza del corteo lungo corso Fratelli di Dio e Corpo Paolo Ferraris fino in piazza Matteotti dove si sono tenuti i discorsi ufficiali delle autorità. Tanti i sindaci ossolani presenti. Tra loro anche il neo vice presidente della Provincia e sindaco di Cannobio Gianmaria Minazzi. A precedere il corteo la Fanfara Alpina Ossolana seguita dai bambini e dalle maestre e dirigenti delle scuole Kennedy e Milani.

A fare gli onori di casa al monumento alla Resistenza di piazza Matteotti il primo cittadino domese Lucio Pizzi che ha ricordato come l'Ossola da 80 anni sia antifascista. Al suo intervento è seguito quello del senatore Enrico Borghi, del prefetto Michele Formiglio e del vice presidente del consiglio regionale Domenico Ravetti.

L’orazione ufficiale quest'anno è stata affidata ad Antonella Braga, studiosa del pensiero antifascista e federalista europeo, che nel 2022 era stata premiata a Domodososla con il Premio Repubblica dell'Ossola. Antonella Braga ha salutato il partigiano Arialdo "Gatto" Catenazzi, presente alla cerimonia e, prima di ripercorrere quei '40 giorni di libertà', ha voluto onorare Pierantonio Ragozza, ricordando il suo impegno nel portare avanti gli ideali della resistenza da storico e da dirigente scolastico.