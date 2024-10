Danni da catastrofi, Cna chiede di prorogare l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per le imprese

Cna Piemonte Nord ha scritto ai parlamentari eletti nei collegi elettorali di riferimento delle province di Novara, Vercelli e Vco per sensibilizzarli alla richiesta della confederazione di prorogare l’entrata in vigore della polizza assicurativa a copertura dei rischi provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

“La proroga è necessaria per definire le linee contenute nella legge di bilancio per il 2024, per colmare le incertezze del testo e per mettere le imprese nelle condizioni di sottoscrivere in piena consapevolezza polizze efficaci a costi che tengano effettivamente conto del principio di mutualità del rischio” dichiara Marco Pasquino, direttore Cna Piemonte Nord.

L’iniziativa è inserita in una più ampia campagna avviata da Cna a livello nazionale attraverso le proprie strutture territoriali. La lettera è stata inviata ai senatori Enrico Borghi e Gaetano Nastri e ai deputati Alberto Gusmeroli ed Emanuele Pozzolo. In allegato la lettera firmata dal presidente della confederazione Massimo Pasteris e dal direttore Marco Pasquino.