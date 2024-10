Vertenza Db Cargo, domani in prefettura l'incontro istituzionale

Si terrà domani in prefettura l'incontro istituzionale su Db Cargo, dopo che la società tedesca ha deciso di chiudere il sito produttivo allo scalo di Domo II per trasferire i suoi treni sul corridoio del Gottardo. E di conseguenza delocalizzare altrove i 24 dipendenti che lavoravano allo scalo.

Una decisione, quella di Db Cargo Italia, che sarebbe dovuta ai problemi della linea del Sempione, segnata dai lavori in corso, da ritardi, da costi aggiuntivi che, secondo gli esperti, stanno mettendo a dura prova le altre imprese ferroviarie merci. L' aggravio, per le imprese ferroviarie merci, provocato dagli investimenti infrastrutturali sono stati più volte segnalati al ministero dei Trasporti e a Rfi, da parte delle imprese e dalle associazioni di settore. Che sottolineano come ''il cargo ferroviario stia perdendo volumi, vanificando tutti gli sforzi che hanno portato nel decennio 2010-2020 a un aumento intorno al 20% del trasporto su rotaia''.

Ora anche i vertici di DB Cargo hanno deciso, come si dice in gergo, di ''mettere in atto una complessa strategia di razionalizzazione che comporta anche un’attenta analisi dei costi''.

Tradotto: stop ai merci sulla linea del Sempione e perdita in Ossola di 24 posti di lavoro.

Il disimpegno dalla direttrice del Sempione sarebbe dovuto anche alle chiusure per lavori pianificate da Rfi sulla linea, che avrebbero comportato ricadute pesanti sui servizi ferroviari.

Chiusure avvenute nei i tre mesi estivi 2024, oltre a interruzioni quotidiane dal lunedì al venerdì nelle altre fasce orarie per tutti i restanti mesi dell’anno. Vincoli che pare proseguiranno per due-tre anni. Causando anche perdite di competitività per il trasporto merci .

Così, nonostante la sede di Domo II rappresentasse un insediamento storico per la consociata italiana delle ferrovie tedesche, Db Cargo trasloca altrove i suoi treni merci che trasportano argilla che dalla Germania e raggiungono il distretto modenese della ceramica.

Con l'entrata in vigore del nuovo orario invernale questi servizi saranno dirottati sulla direttrice del Gottardo,

Una situazione, quella creatasi con Db Cargo Italia, che però si tema possa essere un primo tassello di un lento smantellamento dello scalo ossolano. Problema questo che sarà oggetto domani dell'analisi in prefettura .