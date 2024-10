Con Ars.Uni.Vco il nuovo corso per migliorare la conversazione in lingua inglese

Torna anche quest’anno “English conversation class”, il Corso organizzato da Ars.Uni.Vco e rivolto a tutti coloro che desiderano migliorare la propria capacità d conversazione in lingua inglese.

Il corso si struttura in sei lezioni, che si svolgono online ogni lunedì dal 21 ottobre al 25 novembre. Ogni settimana un tema differente su cui i partecipanti potranno liberamente conversare in lingua inglese. Questo consentirà di rafforzare la comprensione orale e acquisire scioltezza nella lingua parlata, alla presenza di un docente che assisterà fornendo poi suggerimenti e indicazioni. Spunti testuali e/o video saranno trasmessi prima di ogni incontro.

Il corso è gratuito per tutti gli associati 2024 e per coloro che diventeranno associati 2025 (dopo il 1° ottobre). È necessaria l’iscrizione; per informazioni è possibile contattare il numero 388 625 2480 o l’indirizzo elisa.cristina@arsunivco.eu.