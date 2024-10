I sindaci del Vco si mobilitano per affrontare le criticità della sanità pubblica

I sindaci di Verbania, Giandomenico Albertella; Domodossola, Lucio Pizzi, e Omegna, Daniele Berio, d’intesa coi primi cittadini di tutta la provincia e le forze politiche del territorio si mobilitino per “trovare una modalità istituzionale di confronto” sulle “criticità della sanità pubblica nel Vco” con Asl Vco e Regione Piemonte. A lanciare l’appello è il “tavolo tecnico sanità del centrosinistra verbanese”, in una nota ai media locali firmata dal capogruppo Pd in consiglio comunale Riccardo Brezza. Nel mirino c’è la delibera di Asl Vco sulla ristrutturazione interna di San Biagio e Castelli, criticata per la “poca chiarezza”. “Nulla venga tolto o spostato penalizzando tutto il territorio”, è la richiesta ad Asl Vco e Regione Piemonte. “Abbiamo necessità di capire – prosegue la nota -, prima di tutto quando partiranno i cantieri delle case di comunità”.

La presa di posizione del centrosinistra verbanese arriva sull’onda lunga del “sasso nello stagno” lanciato dal servizio pubblicato il 4 ottobre sul quotidiano “La Stampa” col pronostico da incubo, “Verbania: medici in fuga, così muore la sanità”. Ma dietro la reazione di “stupore e indignazione”, come nelle prese di posizione, tra gli altri, dei sindacati della sanità e dell’associazionismo (Amarene, Amici dell’Oncologia) tese a correggere il quadro catastrofico dipinto nel reportage si cela il timore diffuso che l’incubo prefiguri la futura realtà.

A smuovere le acque primo, prima del servizio giornalistico, era stato l’Ordine dei medici rilanciando l’ospedale unico e avvertendo che i medici, sia quelli ospedalieri sia quelli di medicina generale, erano al limite. Dalla Regione era arrivata la conferma della scelta della ristrutturazione interna dei due ospedali.