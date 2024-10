Quarta edizione della Mostra Ornitologica ossolana a Domodossola

Domenica prossima, 20 ottobre torna a Domodossola, presso il collegio Rosmini, la mostra divulgativa del Gruppo Ossolano Ornitologico alla sua 4ᵃ edizione.La manifestazione viene organizzata dagli appassionati allevatori di piccoli uccelli ornamentali del Vco che mettono così in gara i loro beniamini (circa 200 esemplari fra canarini, pappagallini e altri uccelli esotici) che verranno giudicati da una giuria di esperti della Federazione Ornicultori Italiani che attribuiranno punteggi in base a colore e forma secondo gli standard di bellezza fissati dalla federazione e premieranno i migliori esemplari in mostra.

Il Gruppo Ossolano ha, fra i suoi associati, molti allevatori amatoriali che, da anni, riescono a distinguersi nelle grandi mostre ornitologiche a livello nazionale e internazionale e ha organizzato, in anni passati, anche esposizioni di alto livello, a Domodossola e Pieve Vergonte con la partecipazione di allevatori sia piemontesi che lombardi. Con questa esposizione il gruppo intende divulgare il proprio hobby facendo così conoscere meglio nell’Ossola questi splendidi e simpatici esseri alati.