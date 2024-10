Doppio espianto d'organi al San Biagio

Durante l’espletamento delle procedure di accertamento di morte cerebrale di due pazienti, il Coordinamento Regionale Trapianti, su nostra segnalazione, ha comunicato la presenza della registrazione dell’espressione di volontà favorevole alla donazione degli organi e tessuti espressa al momento del rinnovo della carta di identità.

Si è quindi potuto procedere al prelievo di un fegato e di quattro reni valutati idonei dal CRT. La Dr.ssa Domenica Fiore, Coordinatrice dei prelievi di organi e tessuti dell'ASL VCO, ringrazia sentitamente i familiari che, in un momento di grande dolore, hanno voluto testimoniare la generosità dei loro congiunti e la loro espressione di volontà donativa già espressa in vita, che consentirà ad alcune persone di sperare in un futuro migliore grazie al dono che hanno ricevuto. Si ringrazia per la collaborazione fornita in tutte le operazioni di valutazione e prelievo degli organi il personale della SOC Anestesia e Rianimazione e del Blocco Operatorio di Domodossola ed il Dr. Francesco Calabrese, il Dr. Matteo Magnoli, il Dr. Davide De Rosa e il Dr. Francesco Romagnoli, Dirigenti Medici della SOC Chirurgia Generale ASL VCO, che sono intervenuti volontariamente per effettuare il prelievo dei reni. Si ringrazia inoltre l’equipe dei prelevatori che hanno effettuato il prelievo di fegato, provenienti dalla sede ricevente.

L’Azienda ASL VCO è impegnata a consolidare equipe multidisciplinari che possano garantire, nel tempo, questa delicata e importante attività a favore dei nostri pazienti.

Si rinnova a tutti i cittadini l'invito di esprimere la propria volontà alla donazione attraverso le varie modalità che la legge italiana consente (tessere AIDO, Sportelli ASL, Sportelli Anagrafe Comunale; etc.) affinché nelle situazioni di potenziale donazione non si perda l'opportunità di offrire la speranza di vivere ai numerosi pazienti ancora in attesa di un organo.