Il Piemonte punta sull’innovazione: boom di richieste per il bando start-up

Il bando regionale per il sostegno alla crescita delle start-up innovative ha riscosso un notevole successo, attirando ben 83 domande per altrettanti progetti di sviluppo aziendale. Con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro provenienti dai fondi europei di sviluppo regionale (Fser 21-27), il bando mira a supportare le start-up nelle loro prime e delicate fasi di vita, aiutandole a posizionarsi competitivamente sul mercato.

L’assessore all’Innovazione e Ricerca, Matteo Marnati, ha espresso grande soddisfazione per l’esito del bando, sottolineando come le risorse siano state esaurite in breve tempo. “Questo risultato conferma che stiamo percorrendo la strada giusta per sostenere i programmi di crescita delle start-up innovative della nostra regione - ha dichiarato Marnati - Le start-up sono attori chiave per la promozione di un sistema economico innovativo e competitivo, essenziali per il futuro del Piemonte”.

Il bando è stato concepito per sostenere progetti imprenditoriali nati da iniziative pubbliche o private, basati su prodotti, servizi o modelli di business innovativi. I progetti devono essere in linea con la Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente S3 e possono riguardare vari settori, dall’aerospazio alla mobilità, dalla salute al food, dalle tecnologie verdi alla manifattura avanzata.