Asl Vco promuove il "Vaccination day" contro influenza e Covid

Il servizio igiene e sanità pubblica dell’Asl Vco organizza il “Vaccination day”, una giornata dedicata alle vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid-19. Sono previsti 120 posti ad accesso libero, senza necessità di prenotazione, per i cittadini residenti e destinatari della campagna vaccinale.

Sarà possibile accedere dalle 9.00 alle 15.00 nelle tre sedi del Vco: lunedì 4 novembre a Omegna al dipartimento di prevenzione in via IV Novembre 294; venerdì 8 novembre a Verbania al distretto sanitario in viale Sant’Anna 83; venerdì 15 novembre a Domodossola al distretto sanitario in via Scapaccino 47.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0324 491602 per le zone Ossola e Cusio, oppure 0323 868075 per la zona Verbano, nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30, il mercoledì dalle 14.00 alle 15.30.