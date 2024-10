Un settembre nero per il mercato auto piemontese

Il mercato auto piemontese a settembre 2024 ha fatto registrare un altro calo delle vendite. Secondo gli ultimi dati pubblicati sono diminuiti nel nono mese dell’anno le immatricolazioni di nuove vetture: le vendite hanno premiato solo i modelli a Gpl ed elettrici, mentre sono in perdita tutte le altre alimentazioni.

Periodo negativo, dunque, per le vendite di auto nuove. Si è passati da 16.085 a 11.069 e tra le province si è salvata, col segno più, soltanto Asti (da 340 a 362). In flessione negativa, per restare ai territori limitrofi, sia il Vco (da 305 a 285), sia il Novarese (da 928 a 854). Il bilancio 2024, però, resta positivo se si prendono in considerazione tutti i primi 9 mesi dell’anno. Per quanto riguarda il modello preferito, quello dei piemontesi è sempre la Fiat Panda, con 818 unità vendute (di cui 24 nel Verbano Cusio Ossola), seguita dalla Jeep Avenger, con 3.959 targhe.