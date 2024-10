Fondazione Comunitaria, raccolta fondi per una nuova aula alla scuola materna Villaggio Sisma

La Fondazione Comunitaria del Vco sostiene un nuovo progetto: la creazione e l’allestimento di una nuova aula didattica nella scuola materna Villaggio Sisma di Villadossola. È dunque stata lanciata una campagna ForFunding per raccogliere fondi in favore del progetto, con un obiettivo di 5000 euro.

La nuova aula permetterà di distribuire meglio il numero di bambini, riducendo la densità per classe e migliorando le dinamiche sociali tra pari. Un minor sovraffollamento favorisce l’interazione sociale e migliora il clima relazionale, creando uno spazio dove i bambini possono sviluppare relazioni positive.

Il nuovo spazio educativo sarà utilizzato sia come classe che come aula polifunzionale per lo sviluppo fisico, emotivo e cognitivo dei bambini, favorendo sia l’interazione sociale che l’apprendimento autonomo. Per questo saranno proposti diversi progetti come propedeutica musicale, arte e immagine, laboratori di lingua, lettura espressiva e motricità.

La raccolta fondi è ancora aperta e, al momento, è stata raggiunta la cifra di 2200 euro; al raggiungimento dell’obiettivo di 5000 euro la Fondazione Comunitaria co-finanzierà l’iniziativa raddoppiando le donazioni raccolte.