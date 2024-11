Inps e Agenzia delle entrate: 1.400 posti di lavoro

L’arrivo di importanti opportunità di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni è confermato da recenti bandi di concorso pubblicati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps, che insieme mettono a disposizione 1.400 posti di lavoro.

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps ha pubblicato un documento in cui si prevede un reclutamento su base regionale, con l’obiettivo di coprire le carenze di personale anche in Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania Cusio Ossola, Vercelli).

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'assunzione di 340 nuovi funzionari, con un programma dettagliato già disponibile sul sito ufficiale. Le posizioni aperte riguardano vari ambiti, tra cui 150 funzionari dedicati alle attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale, 60 funzionari tecnici per servizi e logistica, e 49 funzionari gestionali per la gestione di gare e contratti pubblici. Tra le altre posizioni, sono previsti anche 6 esperti per l’analisi delle banche dati immobiliari e 67 funzionari per i processi di contabilità e auditing. La pubblicazione dei bandi avverrà in diverse fasi, rendendo l'accesso a queste opportunità chiaro e trasparente.

Parallelamente, l'Inps ha reso noto un bando di concorso pubblico per il reclutamento di 1.069 professionisti medici di prima fascia funzionale, da assumere a tempo indeterminato. Il bando, disponibile sul portale "inPa" e sul sito ufficiale dell'Inps, permette ai candidati di presentare la domanda esclusivamente in forma telematica entro 30 giorni dalla pubblicazione.