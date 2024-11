Allerta meteo Piemonte, decise le date dei recuperi

A seguito dell’annullamento delle partite del weekend del 26 e 27 ottobre a causa delle condizioni meteo sfavorevoli, il Comitato Regionale Piemonte/Valle d’Aosta ha diffuso il nuovo calendario per i recuperi dei campionati.

Sono state posticipate tutte le gare Regionali, Provinciali e delle prime squadre previste per sabato e domenica, mentre quelle in programma per venerdì 25 e lunedì 28 ottobre si sono svolte regolarmente. Nel comunicato pubblicato il 26 ottobre, il Comitato aveva già anticipato che il calendario non sarebbe stato posticipato in blocco, ma che si sarebbe proceduto con una riprogrammazione specifica per ogni categoria.

Inoltre, per quanto riguarda la Gold Cup delle categorie regionali Under 17 e Under 15, la giornata inizialmente prevista per il 21-22 dicembre sarà recuperata tra il 4 e il 5 gennaio 2025.

Infine, la Coppa Italia di Eccellenza e Promozione Femminile vedrà slittare le partite della prima fase alle date dell’8, 15 e 22 dicembre 2024.

ECCELLENZA

8ª giornata, domenica 22 dicembre 2024

PROMOZIONE

8ª giornata, domenica 22 dicembre 2024

PRIMA CATEGORIA

8ª giornata, domenica 22 dicembre 2024

SECONDA CATEGORIA

6ª giornata, domenica 22 dicembre 2024

UNDER 19 REGIONALE

7ª giornata, sabato 7 dicembre 2024

UNDER 18 REGIONALE

6ª giornata, domenica 8 dicembre 2024

UNDER 17 REGIONALE

7ª giornata, domenica 22 dicembre 2024

UNDER 16 REGIONALE

7ª giornata, sabato 21 dicembre 2024

UNDER 15 REGIONALE

7ª giornata, domenica 22 dicembre 2024

ECCELLENZA FEMMINILE

5ª giornata, domenica 1 dicembre 2024

PROMOZIONE FEMMINILE

5ª giornata, domenica 1 dicembre 2024

UNDER 19 FEMMINILE

5ª giornata, domenica 15 dicembre 2024

UNDER 17 FEMMINILE

4ª giornata, domenica 8 dicembre 2024

UNDER 15 FEMMINILE (gironi A e B)

4ª giornata, domenica 24 novembre 2024

UNDER 15 FEMMINILE (girone C)

4ª giornata, domenica 8 dicembre 2024