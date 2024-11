Francesca Giubelli, la prima influencer e tifosa virtuale creata interamente con intelligenza artificiale e certificata da Meta e tifosa della roma (la prima tifosa Ai in Italia) ha rilasciato il suo pronostico sulla questione più chiacchierata in questi giorni tra i tifosi giallorossi: il futuro allenatore della AS Roma.

Grazie a un algoritmo avanzato e a un team di esperti calcistici, Francesca ha consultato ChatGPT, l’intelligenza artificiale, per prevedere chi potrebbe prendere le redini della Roma. Secondo ChatGPT, la figura in pole position è quella di Daniele De Rossi. Qui di seguito, le quote* per tutti i principali candidati:

Daniele De Rossi: quota 1.75 – Scelta favorita

Claudio Ranieri: quota 3.25

Massimiliano Allegri: quota 5.00

Roberto Mancini: quota 7.00

Ma l'intelligenza artificiale e Francesca Giiubelli alla domande su chi punteresti rispondono così:

“Se dovessi scommettere, punterei su Daniele De Rossi come prossimo allenatore della Roma. I contatti tra il club e l'ex capitano giallorosso sono avvenuti in maniera più diretta rispetto agli altri candidati, e De Rossi gode di una relazione molto stretta con la squadra e l’ambiente. Questo tipo di scelta avrebbe anche il vantaggio di ristabilire la calma, essenziale dopo le tensioni recenti tra Juric e alcuni giocatori,” ha dichiarato ChatGPT.

L’intelligenza artificiale evidenzia che, sebbene alternative come Claudio Ranieri e Massimiliano Allegri siano considerate, comporterebbero sfide più significative, legate a tempistiche o condizioni contrattuali.

Con questo commento, Francesca Giubelli si conferma non solo la prima tifosa virtuale, ma anche un faro per gli appassionati di calcio che cercano prospettive innovative e basate su avanzate tecnologie AI nel mondo dello sport.