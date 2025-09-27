Val Grande, ritrovata una fotocamera dopo 20 anni: nella memoria ancora le foto di una gita a Scaredi

Ritrovata distrutta ma con ancora le foto in memoria. Una fotocamera è stata ritrovata nella zona della Laurasca da un escursionista di Ternate. Chi è il proprietario dell'apparecchio? Difficile saperlo, ma un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini conservate ancora oggi - dopo 20 anni - nella memoria della macchina fotografica che è stata consegnata agli uffici del Parco Val Grande.

Malgrado inverni di neve, le piogge, il sole caldo dell'estate - insomma tutti gli eventi atmosferici che in questi due decenni hanno reso inutilizzabile la fotocamera - la memoria conserva ancora alcuni scatti di quella giornata trascorsa sulle alture di Scaredi da un gruppo di escursionisti, il 25 settembre 2005. Chi avesse notizie in merito, utili a rintracciare il proprietario della macchina fotografica, può contattare il Parco Val Grande.