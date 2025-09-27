 / Attualità

Val Grande, ritrovata una fotocamera dopo 20 anni: nella memoria ancora le foto di una gita a Scaredi

Un escursionista ha consegnato al Parco la macchina fotografica distrutta dagli agenti atmosferici ma con immagini ancora intatte. Si cerca il proprietario

Ritrovata distrutta ma con ancora le foto in memoria. Una fotocamera è stata ritrovata nella zona della Laurasca da un escursionista di Ternate. Chi è il proprietario dell'apparecchio? Difficile saperlo, ma un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini conservate ancora oggi - dopo 20 anni - nella memoria della macchina fotografica che è stata consegnata agli uffici del Parco Val Grande.

Malgrado inverni di neve, le piogge, il sole caldo dell'estate - insomma tutti gli eventi atmosferici che in questi due decenni hanno reso inutilizzabile la fotocamera - la memoria conserva ancora alcuni scatti di quella giornata trascorsa sulle alture di Scaredi da un gruppo di escursionisti, il 25 settembre 2005. Chi avesse notizie in merito, utili a rintracciare il proprietario della macchina fotografica, può contattare il Parco Val Grande.

Marco De Ambrosis

