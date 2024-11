"Race for glory": in onda su Sky il film girato in Val Formazza

È in onda in questi giorni su Sky Cinema “Race for glory – Audi vs Lancia”, il film diretto da Stefano Mordini che fu in parte girato sulle strade della Val Formazza. In particolare, un’importante scena della pellicola ha come sfondo la cascata del Toce, tra la fine della strada e l’albergo.

Il film è incentrato sul mondo dei rally, e in particolare alla celebre sfida tra Audi e Lancia che ha caratterizzato il mondiale del 1983. A contendersi il titolo erano grandi piloti come Walter Rohrl e Marku Alen sulla Lancia 037 che si aggiudicò il mondiale costruttori, ma anche Hannu Mikkola e Michelle Mouton sulla Audi 4.

Protagonista del film è il famoso Riccardo Scamarcio che interpreta Cesare Fiorio, storico direttore sportivo della Lancia. Nella scena girata in Formazza, Fiorio incontra segretamente Rohrl (interpretato da Volker Bruch) per convincerlo a correre per la sua casa automobilistica.