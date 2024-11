Ponte del 1° novembre, tanti eventi tra laghi e Ossola

Dopo un lungo periodo di pioggia, il ponte del 1° novembre ci regalerà giornate che si preannunciano soleggiate e tiepide. L'occasione giusta per un'escursione in montagna, un pranzo in rifugio, una passeggiata o per partecipare a un evento, che sia una mostra d'arte o una sagra enogastrtonomica.



Abbiamo raccolto alcune proposte per trascorrere qualche ora all'aria aperta, o per partecipare a uno dei tanti eventi in programma dall'Ossola ai laghi.



Partiamo con l'Ossola, dove a Domodossola venerdì 1 novembre e domenica 3 novembre sono in programma alle 10.30 visite guidate speciali alla mostra "I tempi del Bello. Tra mondo classico, Guido Reni e Magritte" allestita a Palazzo San Francesco. La prenotazione è obbligatoria a info@museicivicidomodossola.it.



Sempre a Domodossola è possibile visitare la mostra "Colligere fragmenta - Storia e storie ossolane" che rende omaggio a Don Tullio Bertamini nel centenario della nascita. Si tratta di una mostra inedita voluta da Fondazione e Associazione Ruminelli



Ad Antrona Schieranco è in programma "Halloween in Miniera": l'1 e 2 novembre sono previste visite guidate al sito minerario con alcuni approfondimenti sulle difficili condizioni di vita e di lavoro dei minatori, sulle fatiche a cui erano sottoposti e sulle paure che vivevano quotidianamente.

Per entrambe le giornate sono prevista due turni di visita, uno al mattino e uno nel pomeriggio, in partenza rispettivamente alle ore 10.00 e alle ore 17.00 dal parcheggio della frazione Prabernardo (ritrovo 15 minuti prima).



A Villette dal 1° novembre 3 Novembre "Villette in Autunno", nel piccolo borgo di Villette,vi sarà una serie di eventi dedicati alla celebrazione della natura, della cultura e della tradizione del territorio.



A Baceno per tutto il week end vi sarà la 32° edizione della sagra MeleMiele 2024 con eventi, escursioni, gastronomia, laboratori e mostra mercato.



A Macugnaga sabato 2 novembre vi sarà una castagnata dalle 15.30 in Piazza Staffa.



A Bognanco sabato 2 novembre è in programma "Un pomeriggio d'autunno": dalle 15.30 castagnata, vin brulé e cioccolata. L'iniziativa è promossa dalla Pro Loco e in quella occasione si parlerà con i cittadini degli allestimenti natalizi nelle frazioni, tra cui gli gnomignoli e le lanterne che tanto successo hanno riscosso lo scorso anno.



Spostandoci sul lago Maggiore, a Baveno sarà possibile visitare l'esposizione "Alberghi Storici e le Architetture del Turismo" al Museo GranUM di Baveno.



A Gravellona Roce invece sarà visitabile la mostra "La chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo. Storia, arte, devozione" pressp il salone parrocchiale della Parrocchia di San Pietro Apostolo.



A Ghiffa vi sarà la mostra fotografica di Natale Zoppis "Dalla Terra alla Luna" presso la Sala Esposizioni Panizza.



A Stresa è in pieno svolgimento il Ballo Debuttanti Lago Maggiore con la serata finale che si svolgerà il 3 novembre presso il Regina Palace Hotel.



A Baveno ci sarà spazio anche per il teatro: venerdì 1 novembre alle ore 21 a cura di I Ridi Per Caso, si terrà la rassegna teatrale: Attenti alla Truffa.

Scritto diretto e interpretato da Riccardo Galizia, Miriam Errico e Riccardo Deluca.



A Verbania nella frazione Fondotoce evento per la famiglia con Zucca in Fattoria, giornate interamente dedicate alla zucca, ai bambini e agli animali alla Fattoria del Toce.



A Trarego Viggiona e Oggebbio appuntamento con il Grand Tour sulla Via delle Genti, un weekend di celebrazioni con apertura del corridoio narrativo nel rinnovato Municipio di Trarego e ad Oggebbio anche una masterclass per studenti under 26.



A Ghiffa è in programma il 2 novembre Miele & Castagne presso il Laboratorio del Miele. Si partirà a mezzogiorno con una polentata per poi proseguire con un pomeriggio all'insegna di castagne, dolci, cioccolata, vin brulé e ovviamente miele.



Ad Arona è in programma la Festa di San Carlo dal 2 al 4 novembre con tanti festeggiamenti in piazza.



Festa patronale di San Carlo anche a Baveno domenica 3 novembre dalle 11 sul lungolago con tradizionale distribuzione di trippa.



Infine sul lado d'Orta: ad Omegna il 1° novembre vi sarà la castagnata con "gli Amici della Fontana".



Ad Ameno sempre il 1° novembre si festeggia Halloween alle Pigne presso l'Adventure Park con pomeriggio ricco di laboratori e attività.



Infine a Gozzano concerto e seminario di “Erich Lugosch, il maestro forgiatore di melodie”, campione nazionale di fingerpicking.