È in programma per sabato 2 novembre il “Pomeriggio d’autunno” organizzato dalla Pro Loco di Bognanco al centro Guido Prada di San Lorenzo. A partire dalle 15.30 un pomeriggio in compagnia con castagne, vin brulè e cioccolata.

La festa ha anche lo scopo di permettere ai rappresentanti delle frazioni di Bognanco il calendario delle prossime iniziative. In particolare, si discuterà l’organizzazione dell’evento “Fuoco dell’avvento” e degli allestimenti natalizi.