Il 2 giugno una giornata per famiglie a Domobianca365

Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, è in programma una giornata di festa a Domobianca365, con eventi per famiglie e bambini.

Il programma prevede il pranzo a base di carne alla griglia e panini con la salamella. Per i più piccoli non solo i giochi del Kinder Park ma anche un’area dedicata al truccabimbi e un appuntamento con i giochi di prestigio del Mago Mark.

Nel pomeriggio, un maestro falconiere guiderà gli ospiti alla scoperta dei segreti della falconeria, con la possibilità di ammirare da vicino diverse specie di rapaci.