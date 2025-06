Festa della Repubblica: questa sera in Collegiata il tradizionale concerto del Civico Corpo Musicale

Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, la collegiata dei Santi Gervaso e Protaso di Domodossola ospita il tradizionale concerto del Civico Corpo Musicale cittadino. L’appuntamento è fissato per le 21.00 per una serata di musica in ricordo di una delle ricorrenze più importanti della storia del nostro Paese: il referendum del 2 giugno 1946 che sancì il passaggio dalla monarchia alla Repubblica.

Al concerto sarà presente il sindaco Lucio Pizzi insieme alle istituzioni. “Il 2 giugno rappresenta una data significativa che abbiamo il dovere di condividere, soprattutto con i nostri giovani, perché rimanga sempre vivo lo spirito che ha portato gli italiani, uomini e donne (fu infatti la prima volta che in Italia si votò a suffragio universale) a scegliere, con il loro voto, la Repubblica”, ricordano dal comune di Domodossola.