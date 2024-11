Testimone di giustizia a rischio, il Consiglio Regionale si mobilita per Pino Masciari

Un atto di indirizzo, del Consiglio Regionale del Piemonte, per porre l’attenzione sulle battaglie portate avanti dai testimoni di giustizia come Pino Masciari e soprattutto per monitorare che venga applicata la legge vigente per la loro protezione. A proporre il documento, sottoscritto poi da tutti i gruppi consiliari, il M5S in occasione dell'audizione di Masciari in Commissione Legalità.

Testimone di giustizia dal 1997, Masciari è inserito nel programma speciale di protezione fino al 2010 e da allora sotto scorta, insieme alla moglie e ai figli, a seguito della sua denuncia di importanti esponenti della criminalità organizzata.

"Da anni Pino - spiegano la capogruppo del M5S Sarah Disabato, insieme ai colleghi Alberto Unia e Pasquale Coluccio - è nel mirino della ‘Ndrangheta per aver avuto il coraggio di denunciare e opporsi alle minacce e alle intimidazioni. Chi trova il coraggio di ribellarsi alla criminalità organizzata deve essere tutelato dalle istituzioni".

Un pensiero condiviso dai consiglieri Elena Rocchi e Daniele Sobrero della Lista Cirio:"da Pino Masciari un insegnamento sempre attuale che va difeso e protetto". Per l'esponente del Pd Domenico Rossi è "necessario interrompere l'isolamento nei confronti del testimone di giustizia Masciari. Va garantita piena sicurezza a lui e alla sua famiglia".