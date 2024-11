Montescheno, interventi straordinari sulle piste che servono le sorgenti

L’amministrazione comunale di Montescheno ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto che prevede interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione della pista verso gli alpeggi Faiù e Pradurino , che consente l’accesso alle sorgenti del comune antronese.

UN intervento finanziato con il Fondi Ato 2022. Si tratta di un’opera di pubblica utilità che non prevede alcun onere per il comune di Montescheno poiché l’intero costo sarà in capo all’Unione Montana delle Valli dell’Ossola.

Inoltre è stato affidata a uno studio tecnico la progettazione esecutiva per il recupero e la riqualificazione di un fabbricato agricolo all’alpe Ogaggia, per un importo di 18.900 euro .