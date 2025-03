Borgomezzavalle sostiene le famiglie con un bonus bebè

Un bonus di 1000 euro ad ogni bimbo che nascerà a Borgomezzavalle nel 2025. L'amministrazione dimostra sensibilità verso le famiglie in questo momento critico e viene incontro alle spese che queste devono sostenere con la nascita oppure con l'adozione di un figlio. Anche per il 2025 il comune ha deciso di proseguire con l'erogazione dei bonus bebè in relazione alla crisi economica che anche il comune di Borgomezzavalle sta attraversando e anche per provare ad invertire la drammatica tendenza della denatalità.

“Questo sostegno economico rappresenta un aiuto concreto - spiega il sindaco Stefano Bellotti – nelle spese iniziali per la crescita del bambino. Un'iniziativa che riflette l'attenzione e la cura del nostro territorio per le nuove generazioni”.

L'importo del bonus è di 1000 euro complessivi da assegnare una tantum al nucleo familiare con la residenza di almeno uno dei due genitori a Borgomezzavalle all’atto della presentazione della domanda. Visti i dati sulla natalità degli scorsi anni, il comune presume una spesa di 2000 euro.