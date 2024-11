Sciopero Nazionale dei treni martedì 5 novembre dopo l'aggressione ad un capotreno

A seguito di un grave episodio di violenza verificatosi oggi, 4 novembre, nella stazione di Genova Rivarolo, i sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale ferroviario. L'evento, in cui un capotreno è stato vittima di un’aggressione, ha sollevato nuove preoccupazioni per la sicurezza dei lavoratori dei trasporti pubblici, portando i rappresentanti sindacali a richiedere misure urgenti per garantire un ambiente di lavoro più sicuro.

Lo sciopero avrà luogo martedì 5 novembre e si svolgerà dalle 09:01 alle 16:59, in conformità con quanto previsto dall’art. 2, comma 7, della legge 146/90 e successive modifiche. Durante questa fascia oraria, i treni regionali potrebbero subire ritardi, variazioni di percorso o cancellazioni.

Fasce Orarie di Garanzia

Per limitare l'impatto sui pendolari e sui viaggiatori, sono state escluse dallo sciopero le fasce orarie di garanzia, che comprendono gli orari dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Pertanto, i treni in partenza prima delle 09:00 e con arrivo previsto entro le 10:00 raggiungeranno la propria destinazione senza interruzioni legate allo sciopero.

Informazioni Utili per i Viaggiatori

I viaggiatori sono invitati a restare informati sui cambiamenti del servizio, consultando il sito di Trenord e utilizzando l'app ufficiale per aggiornamenti in tempo reale. Saranno inoltre disponibili informazioni tramite gli annunci sonori nelle stazioni e sui monitor informativi.