Pediacoop H24 Domo conquista Torino con un netto 3-0 contro Parrella Volley

Bella prestazione in quel di Torino per i ragazzi della Pediacoop H24 Domo che tornano subito alla vittoria imponendosi con un netto 0 a 3 contro i giovani del Parrella Volley. Un match che vedeva gli ossolani avere il pronostico dalla loro parte, ma che non doveva assolutamente essere preso sottogamba soprattutto in questo momento in cui la squadra non è ancora al top della condizione. La vittoria di domenica ha ributtato nuovamente Domo nelle zone alte della classifica anche grazie ai risultati degli scontri diretti nei quali le dirette concorrenti si sono “rubate” punti a vicenda.

Coach Nardin parte con Boschi in regia, Borgnis opposto, centrali Maiello A. e Sirocchi, De Grandis e Piroia schiacciatori, libero Turci M. I primi due set sono in assoluto controllo dei domesi che chiudono a proprio favore 13 a 25 e 15 a 25. Un po’ più combattuto il terzo set nel quale Domo abbassa leggermente l’attenzione e i padroni di casa sono scaltri ad approfittarne. Alla fine gli ossolani ne escono comunque bene chiudendo anche l’ultima frazione di gioco 23 a 25 e ottenendo l’intera posta in palio. bene l'ingresso di Pennati nel ruolo di schiacciatore a partire dal secondo set.

Ora sembra finalmente che i ragazzi della Pediacoop H24 Domo abbiano svoltato e siano sulla strada giusta avendo aumentato consapevolezza dei propri mezzi e tranquillità nel gioco. E’ comunque evidente come in questa stagione sia impossibile abbassare l’attenzione anche per un solo istante ed approcciare alcun match con leggerezza: ogni squadra infatti è in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. A Domodossola mancano solo i punti tra le mura di casa.