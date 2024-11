La Films di Anzola protagonista all'esposizione di Abu Dhabi

La Films di Anzola d’Ossola è sbarcata nel Golfo Persico, ad Abu Dhabi. L’azienda ossolana, che da oltre 60 anni si occupa della progettazione e produzione di particolari in metallo duro, ha preso parte ad inizio novembre all’importante vetrina Adipec, una piattaforma internazionale che unisce l'industria mondiale al fine di accelerare un'azione urgente, collettiva e responsabile per decarbonizzare il nostro sistema energetico in modo più rapido

L’esposizione negli Emirati Arabi Uniti ha visto la partecipazione di oltre 2.200 aziende, fra cui anche l’azienda ossolana, protagonista di questo appuntamento che vede accordi di alto livello e permette ai partecipanti di cogliere opportunità, spingendole verso la crescita e il successo in un panorama energetico dinamico.