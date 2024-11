Il Valli Ossolane 2025 entra nel Trofeo Italiano Rally

Il Rally Valli Ossolane 2025 è entrato a far parte del grande palcoscenico tricolore: l’appuntamento organizzato da Scuderia New Turbomark è stato premiato con l’annessione al Trofeo Italiano Rally. Sull’asfalto del Verbano, Cusio, Ossola si affronteranno, quindi, gli esponenti del rallismo nazionale, chiamati ad un impegno che – proprio in questa stagione sportiva – ha festeggiato il suo sessantesimo anniversario.

Dalla Coppa Rally di Zona al Trofeo Italiano Rally. Un salto deciso in avanti, in termini qualitativi, con il territorio coinvolto in un progetto ambizioso che, nella stagione 2025, potrà porre le sue eccellenze davanti al palcoscenico motosportivo italiano, quello di prima fascia.

Grande, la soddisfazione di Peppe Zagami, presidente di Aci Verbano, Cusio, Ossola e – da sempre – “anima” del Rally Valli Ossolane: “Una notizia che gratifica tutto il gruppo di lavoro di Scuderia New Turbomark ma, soprattutto, il territorio, che ha sempre risposto con il massimo coinvolgimento. L’appeal della gara, che ha riversato un gran numero di partecipanti sulle nostre strade ed il connubio con il tessuto sociale e le istituzioni hanno garantito alla nostra gara una vetrina esclusiva per la prossima stagione. È la prima volta che il Rally Valli Ossolane può vantare una titolarità nazionale e faremo di tutto per mantenerla in modo duraturo, se lo meritano le istituzioni, i partner e tutto il VCO. Verso il Rally Valli Ossolane nutriamo tutti un amore che va oltre i sessant’anni di storia, si percepisce in tutte le famiglie ed in tutti gli appassionati presenti a bordo strada. Quello che si prospetta all’edizione 2025 della gara, la sessantunesima, è una vetrina incredibile per tutto il territorio”.