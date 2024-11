L’assessore Bussalino a Roma per le trattative sull’Autonomia differenziata

Prosegue la trattativa tra lo Stato e le Regioni sull’autonomia differenziata. Ieri, a Roma, si è svolta la seconda riunione congiunta tra il Ministero per gli Affari Regionali e l’Autonomia e le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto.

Per la Regione Piemonte, all’incontro era presente l’assessore all’Autonomia, Enrico Bussalino, che ha evidenziato l’importanza della gestione della protezione civile a livello regionale, auspicando la possibilità per i Presidenti di Regione di emanare ordinanze in caso di emergenza. “È fondamentale garantire maggiore efficacia e rapidità di intervento – ha dichiarato Bussalino –. Questa capacità aumenterebbe l’efficienza delle operazioni e consentirebbe di rispondere in maniera ancora più tempestiva alle emergenze, mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini.”

Tra le altre proposte, l’assessore Bussalino ha sottolineato anche la necessità di potenziare la formazione degli operatori della protezione civile, per garantire competenze sempre più specifiche e adeguate a fronteggiare le diverse tipologie di emergenze.

Con la conclusione della trattativa sulla Protezione Civile, la discussione tra Stato e Regioni proseguirà sulla materia relativa alle Professioni, con l’obiettivo di definire maggiori ambiti di autonomia nella regolamentazione delle professioni a livello regionale, in modo da rispondere alle specifiche esigenze dei diversi territori.

Al tavolo, presieduto dal Ministro Roberto Calderoli, erano presenti i Ministri Matteo Piantedosi, Nello Musumeci, Paolo Zangrillo e i Governatori delle Regioni Lombardia, Liguria e Veneto.