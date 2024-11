Iniziati i lavori per il nuovo asilo nido, Ferroni: "Un'altra opera significativa per la comunità" FOTO

Ha recentemente preso il via il cantiere per la realizzazione nuovo asilo nido comunale di Crevoladossola. “L’opera è completamente finanziata dai fondi Pnrr per una cifra di poco meno di due milioni – spiega il sindaco Giorgio Ferroni -. Il progetto è per una struttura di 900 metri quadrati di superficie, che potrà ospitare fino ad un massimo di 60 bambini. Sarà un servizio nuovo per Crevoladossola e per i comuni limitrofi che andrà a incrementare la qualità dei servizi alle famiglie”.

“È un'opera significativa – prosegue il primo cittadino - che si inserisce in una riqualificazione strutturale importante e strategica. Infatti, con questo nuovo intervento si va a realizzare un unico polo scolastico che comprende le scuole medie recentemente ristrutturate, le nuove scuole elementari inaugurate a settembre, la materna e il nuovo nido. Il tutto inserito nel contesto di un parco urbano riqualificato con l’entrata in funzione della nuova pista ciclabile e la manutenzione straordinaria dell’area sportiva comunale limitrofa, anche con la creazione della nuova postazione per l’attività sportiva outdoor”.

Spiega Ferroni: “A nostra memoria nessuna amministrazione comunale del territorio ha avuto la possibilità di realizzare in un solo mandato due plessi scolastici nuovi. È un risultato eccezionale di cui siamo estremamente orgogliosi. Il nuovo sistema scolastico, associato al parco urbano di Preglia, assieme al prossimo spostamento degli uffici comunali in Villa Cesconi Renzi, senza dimenticare il rilancio del centro storico e del sistema delle frazioni, ridisegnano in positivo l’assetto urbanistico e sociale del comune dando ai cittadini servizi di qualità a costi inferiori. Il tutto in massima parte senza ricorrere a mutui che ricadono sui cittadini, come purtroppo è stato fatto in passato”.