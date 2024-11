Trenord chiarisce i disagi sulla tratta Domodossola-Milano: i motivi dei ritardi

Trenord ha risposto ufficialmente alla lettera inviata dal sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, in merito ai ripetuti disservizi e ritardi sulla tratta ferroviaria Domodossola-Milano, in particolare per i collegamenti da e per Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi.

Nella sua risposta, Trenord ha fornito un dettagliato resoconto del servizio ferroviario che interessa la città di Arona, con 52 corse giornaliere e un flusso di circa 2700 viaggiatori al giorno. La compagnia ha inoltre sottolineato che la flotta utilizzata sulla linea è composta per il 90% da treni di nuova generazione, i Caravaggio, che garantiscono un ambiente di viaggio moderno e confortevole.

Nel mese di ottobre, Trenord ha effettuato 1614 corse sulla tratta Milano-Arona, di cui 35 soppressioni. Di queste, 12 sono state causate direttamente da Trenord, a causa di guasti ai treni, ritardi e carenza di personale, mentre le restanti 23 sono state legate a problemi infrastrutturali o eventi esterni, come il maltempo. In particolare, il 14 ottobre si è registrato un guasto agli impianti di Milano Certosa, che ha portato alla soppressione di 12 treni, e il 17 ottobre sono stati annullati 4 collegamenti.

Trenord ha anche evidenziato che la puntualità delle corse è stata pesantemente influenzata dalle condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito l'Italia settentrionale all'inizio di ottobre. Nonostante ciò, il 75% dei treni è arrivato puntuale, mentre il 18,7% ha avuto un ritardo inferiore ai 10 minuti.

Infine, la compagnia ha informato il sindaco che la tratta Domodossola-Milano è interessata da importanti lavori di potenziamento infrastrutturale, eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che stanno comportando rallentamenti alla velocità dei treni. Questi lavori, che si concluderanno il 14 dicembre, prevedono riduzioni di velocità fino a 80 km/h su tratti variabili, con rallentamenti puntuali fino a 40 km/h. Trenord ha ribadito il suo impegno quotidiano con RFI per minimizzare l’impatto di questi lavori sul servizio.