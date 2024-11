Bitcoin è salito alle stelle: CryptoKeying può aiutarti a guadagnare $ 5.000 al giorno

Mentre il "presidente delle criptovalute" sale al potere con successo, Bitcoin (BTC) supera i 90.000 $, i venditori allo scoperto e gli abbandonatori provano pietà, mentre i detentori e i sostenitori ricevono ricompense meritate, il che ha innescato una seconda ondata di febbre BTC, attirando sempre più giocatori su questo mercato. Inoltre, Bitcoin continua a consolidare la sua posizione di principale criptovaluta e ad attrarre l'interesse degli appassionati di criptovalute da tutto il mondo. In questo articolo, esploreremo come ottenere più BTC tramite il mining CryptoKeying.

Vantaggi di CryptoKeying:

⦁Fare affidamento su energie rinnovabili come l'energia solare ed eolica per alimentare le proprie operazioni di cloud mining.

⦁Gli utenti non devono investire in costose attrezzature per il mining né gestire impostazioni complesse.

⦁La piattaforma supporta pagamenti in più di 6 criptovalute, tra cui Bitcoin ed Ethereum.

⦁ Interfaccia intuitiva progettata sia per i principianti che per i minatori esperti.

⦁Il programma di affiliazione consente agli utenti di ricevere fino al 3% + 1,5% di ricompense di referral e fino a $ 20.000 in bonus.

Come fare mining su CryptoKeying

1.Bonus di iscrizione: Dopo aver creato un account, riceverai un bonus di 10 $ (puoi guadagnare 0,5 $ per i check-in giornalieri).

2. Scegli un contratto: esplora i contratti più adatti al tuo livello di investimento e ai tuoi obiettivi, ognuno con redditi diversi tra cui tutti gli utenti possono scegliere.

3. Inizia a fare soldi: dopo aver acquistato un contratto, i profitti giornalieri verranno automaticamente depositati sul conto dell'utente. I prelievi vengono elaborati rapidamente e senza commissioni e gli utenti possono scegliere la loro criptovaluta preferita per i prelievi.

CryptoKeying lancia contratti ad alto rendimento

Per esempio:

Investi $ 10000 per acquistare il [Minatore di Bitcoin S21 XP] valore del contratto di $ 10.000, con una durata di 49 giorni e un rendimento giornaliero dell'1,7%.

L'importo del reddito passivo che gli utenti possono ottenere ogni giorno dopo un acquisto andato a buon fine = $ 10.000 × 1,7% = $ 170.

Dopo 49 giorni, il capitale e il profitto dell'utente sono: $ 10.000 + $ 170 × 49 giorni = $ 10.000 + $ 8.330 = $ 18.330.

(Contratti diversi hanno valori di potenza di calcolo diversi, importi e periodi di investimento diversi e rendimenti diversi. Per i dettagli, accedi al sito Web ufficiale di CryptoKeying per visualizzare altri contratti.)

CryptoKeying è una società di cloud mining legale e finanziariamente regolamentata con sede a Surbiton, Regno Unito. La società è stata fondata nel 2018 e ha attrezzature professionali per il mining di Bitcoin in più di 190 paesi in tutto il mondo. CryptoKeying si distingue nel settore del mining di criptovalute, fornendo servizi finanziari e modi per guadagnare criptovalute a più di 2,8 milioni di utenti in tutto il mondo.

Per maggiori dettagli, visita il sito ufficiale: