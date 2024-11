All'Istituto Valtoce lingue straniere e scambi culturali FOTO

La sede principale è a Vogogna, ma l’istituto comprensivo Valtoce ha anche un plesso distaccato a Ornavasso e uno a Mergozzo: una scuola orientata alle lingue, ma anche allo Stem, all'arte e allo sport. L'offerta è davvero ampia e le attività moderne ma sempre con un occhio al territorio.

Entrambi i plessi sono dotati di pc di nuova generazione e di una web radio ciascuno. Il plesso di Ornavasso ha anche una web tv. I docenti utilizzano la strumentazione per creare attività inclusive e laboratoriali, dando la possibilità agli alunni con difficoltà nella letto-scrittura di esprimersi e imparare anche con modalità diverse attraverso le immagini e il lavoro con i media audiovisivi.

L'istituto inoltre ha l'accreditamento alla mobilità Erasmus e offre, nella sede di Vogogna, un piano di internazionalizzazione con potenziamento della lingua inglese e attività Clil. "Il prossimo anno scolastico - spiega la dirigente Alessandra Chelucci - partirà un gruppo di alunni per una mobilità di gruppo all'estero. Siamo scuola ospitante per insegnanti stranieri in formazione. Lo scorso anno abbiamo ospitato un futuro docente tedesco e quest'anno 8 ragazze di Vienna. Queste visite sono molto arricchenti per i nostri ragazzi, che hanno la possibilità di fare lezioni in tedesco con dei madrelingua. L'istituto è sede di esami Trinity College London, per la preparazione ai quali offriamo dei corsi che finora ci hanno fatto raggiungere un successo di superamento degli esami del 100%".

Per quanto riguarda l'insegnamento delle Stem , dallo scorso anno la scuola offre laboratori di astrofisica e astronomia a tutte le classi della scuola secondaria di I grado, utilizzando il software di simulazione "Universe Sandbox".

A Ornavasso vengono offerte anche attività di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze di base.

A Mergozzo, oltre alle materie tradizionali come italiano, matematica e scienze, storia e geografia, musica e arte, l'insegnamento delle lingue straniere, l'inglese e il tedesco, è potenziato con attività di Clil. Vengono offerte inoltre attività che spaziano dallo sport a laboratori di lettura e scrittura, allo sportello per i compiti assistiti dagli insegnanti, al legame con il territorio. L'uso delle tecnologie moderne in classe, unito a metodi didattici innovativi, garantisce un apprendimento coinvolgente.

"Con l'obiettivo di formare studenti curiosi, responsabili e preparati, la nostra scuola promuove anche il rispetto per la diversità e la solidarietà" conclude la dirigente scolastica.