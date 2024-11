A Craveggia è già tempo di feste: in arrivo i mercatini di Natale

È già tempo di feste in Valle Vigezzo: domenica 24 novembre, infatti, sono in programma i mercatini di Natale di Craveggia, organizzati dalla Pro Loco in collaborazione con il comune.

I mercatini, in programma dalle 10.00 alle 20.00 in piazza dei Miracoli, riuniscono nel centro del paese oltre 70 espositori tra hobbisti, artigiani e produttori enogastronomici del territorio, con le tradizionali bancarelle dai tettuccio rosso.

Tante le sorprese per i più piccoli: oltre al truccabimbi, grande attesa soprattutto per l’arrivo di Babbo Natale, a cui i bambini possono consegnare personalmente le letterine.

Per le vie del centro risuoneranno poi le inconfondibili musiche natalizie, mentre i punti di ristoro offriranno specialità del territorio, tra cui gli immancabili stinchett vigezzini.