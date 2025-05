Domodossola celebra la polenta: sapori, tradizione e musica nel cuore della città

Domodossola si veste a festa per accogliere la prima edizione di un evento che unisce gusto, tradizione e convivialità: "In festa con un giro di polenta", l’iniziativa gastronomica ideata e organizzata dai volontari di Oscella Felix. Oggi, a partire dalle 18.30, il centro storico si trasformerà in un percorso del sapore dove la regina sarà lei, la polenta, proposta in sei varianti da scoprire passeggiando tra le piazze.

In piazza Mercato, i volontari di Oscella Felix prepareranno la classica taragna con spezzatino e, per i più golosi, anche una versione dolce. In piazza Chiossi la Pro Loco di Varzo porterà in tavola il “Mudun”, un piatto rustico a base di polenta e patate con fonduta di formaggio d’alpeggio. Sempre in zona, la Pro Loco di Toceno proporrà la polenta coi bruscitt, gustosa specialità della tradizione lombarda.

Spazio alle eccellenze del territorio anche in piazza Fontana, dove il gruppo di Crevoladossola offrirà la polenta valdostana con tapelucco e quella tipica di Beura abbinata al salamino nostrano. In piazza Rovereto sarà invece protagonista la “polenta di Anzola” con l'inconfondibile GorgAnzola, preparata dalla Stalla Portea.

La serata sarà animata da gruppi folk, bancarelle di prodotti locali e l’immancabile suono delle fisarmoniche, per ricreare un’atmosfera autentica e accogliente. Il ticket per partecipare al percorso gastronomico — che comprende sei degustazioni di polenta e due calici di vino — costa 20 euro.

Un’occasione unica per scoprire i sapori della tradizione ossolana in un contesto festoso, dove ogni piatto racconta la storia e l’identità di un territorio ricco di cultura e passione.