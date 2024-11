Pietro Mutolo nuovo fiduciario della Fidal Vco

Tempo di rinnovi delle cariche istituzionali per il Comitato Provinciale Fidal del Verbano Cusio Ossola.

Sabato 16 novembre, alle ore 15.00, nella sede del Comitato a Domodossola, si è svolta l'assemblea elettiva del gruppo giudici di gara nella quale si è eletto il Fiduciario provinciale per il periodo 2025-2028. All'unanimità è stato eletto dai giudici aventi diritto di voto (7 su 14), Pietro Mutolo di Verbania (classe 2003) che svolge servizio come giudice regionale. Succede al compianto Sergio Greggio (scomparso lo scorso maggio) che ha guidato il gruppo per un decennio.

L'assemblea è stata gestita da Mario Generelli (Giudice nazionale e membro della Commissione regionale uscente) che ha guidato il gruppo da maggio a oggi. Prima delle votazioni, è stato consegnato a Paola Laurora (moglie di Greggio) una targa ricordo da parte della Commissione regionale Piemonte. Successivamente è stato fatto un breve riassunto dell'attività svolta dal Gruppo giudici di gara nel 2024; complessivamente i giudici di gara VCO hanno coperto in provincia 24 gare per un totale di 104 presenze. Fuori provincia, hanno poi svolto anche servizi al Cross Internazionale del Campaccio di San Giorgio su Legnano, alla Mezza Maratona di San Gaudenzio a Novara, e al Grifone Meeting Internazionale in pista di Asti. Sia il Comitato Provinciale che tutto il Gruppo giudici di gara hanno augurato a Pietro Mutolo, nonostante la giovane età, di poter lavorare nel miglior modo possibile.