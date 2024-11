Antrona vuole entrare nell'Unione montana Valle Ossola

Saranno le convenzioni ma soprattutto l’ingresso nell’Unione Montana Valle Ossola a tener banco nel consiglio comunale di Antrona Schieranco, convocato per mercoledì 27 novembre alle 18.

Antrona, infatti, è il solo comune della valle a non aver mai aderito all’Unione Valle Ossola. Una scelta delle passate amministrazioni comunali che ora verrà rivista. Dice il sindaco Franco Borsotti: ‘’E’ una scelta logica visto che anche gli altri comuni della valle, sia Montescheno che Borgomevalle e anche Villadossola fanno parte dell’Unione montana’’

Poi, dei 10 punti all’ordine del giorno, sei vedranno in primo piano le convenzioni con altri comuni della valle, su vari servizi. Con Borgomezzavalle per il servizio di istruttore amministrativo e la gestione associata del trasporto scolastico, con Montescheno per il trasporto scolastico e per il servizio tributi. Altra convenzione con Borgomezzavalle e Montescheno per il riparto delle spese di gestione della scuola elementare ‘Ida Grossi’ e per la scuola materna.