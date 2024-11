Lavori in via Facchinetti e via Italia: "Asfaltature provvisorie, in primavera la sistemazione definitiva"

L’amministrazione comunale di Domodossola informa che i lavori di manutenzione straordinaria effettuati di recente in via Facchinetti, consistenti nel riempimento in asfalto delle superfici ammalorate, sono stati realizzati per garantire un’adeguata compattezza della pavimentazione per la stagione invernale e hanno carattere provvisorio. Per la stagione primaverile è prevista la sistemazione definitiva a regola d’arte delle lastre in pietra.

Si informa inoltre che il 25 novembre sono iniziati i lavori di asfaltatura in via Italia fino all’altezza di via F.lli Cairoli, che verranno conclusi mediante asfaltatura completa entro la prossima settimana. La restante parte di via Italia sarà oggetto di ripristini provvisori sulle aree ammalorate allo scopo di garantire compattezza della pavimentazione in previsione della stagione invernale.

È previsto, nella stagione primaverile 2025, con condizioni climatiche ottimali, il completamento dell’asfaltatura dell’intera via Italia fino all’incrocio con via Ravasenga con oneri a carico dell’amministrazione comunale, mentre le vie limitrofe interessate dai lavori di posa fibra ottica saranno oggetto di contestuale ripristino definitivo del piano viabile con oneri a carico delle società esecutrici.