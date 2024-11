Italsempione punta sulla sostenibilità ambientale

La sede legale è rimasta in piazza Matteotti a Domodossola, città dove era nata nel 1955. Quella direttiva è da tempo localizzata a Viuttone, nel Milanese. Parliamo dell’azienda nata per gestire le spedizioni internazionali in una Europa non ancora unita e quindi separata dai confini con controlli sia per le persone che per le merci.

Parliamo di Italsempione, un nome da sempre legato ai fondatori: la famiglia Sgarella, molto conosciuta a Domodossola.

‘’Abbiamo iniziato con la consegna delle derrate, poi ci siamo specializzati, negli anni ’70, nelle spedizioni groupage in Europa. Infine, negli anni ’90, abbiamo aggiunto alla nostra offerta le spedizioni aeree e quelle marittime, così da garantire ai nostri clienti un servizio a 360°’’ si legge sul sito della Italsempione, di cui resta una traccia a Domodossola: l'insegna che spicca sul palazzo di piazza Matteotti.

Pochi giorni fa ‘’Il Sole24Ore’’ ha dedicato un servizio alla Italsempione, che il prossimo anno spegnerà settanta candeline.

‘’Già dagli anni ’90 – scrive Il Sole- Italsempione aveva adottato politiche mirate a minimizzare l’impatto ambientale, promuovendo al contempo un contesto lavorativo equo e inclusivo. Un esempio emblematico del suo impegno è la scelta di non trasportare armi o materiale bellico, sottolineando così un’etica aziendale profondamente radicata nei valori di responsabilità e trasparenza’’.

‘’ Nel 2023 - prosegue l’articolo - la volontà di strutturare ulteriormente queste iniziative ha portato alla creazione di un team dedicato ai temi ESG (Environment, Social, Governance), con l’obiettivo di definire nuove policy e migliorare le pratiche esistenti. Questo percorso ha permesso a Italsempione di ottenere la Medaglia di Bronzo di EcoVadis, piattaforma di valutazione delle performance di sostenibilità a livello mondiale, entrando così nel 35% delle aziende con i migliori punteggi.

In ambito ambientale, ha dato vita alla “Foresta Italsempione” in collaborazione con Treedom, un progetto che ha già portato alla piantumazione di 2.000 alberi in Guatemala, Ecuador e Ghana, con l’obiettivo di raggiungere i 3.000 alberi entro la fine dell’anno. Questo impegno non solo contribuisce alla compensazione delle emissioni di CO2 generate dalle spedizioni, ma sostiene anche le economie locali nei Paesi coinvolti.

Parallelamente, l’azienda si è impegnata a sostenere diverse realtà sociali. Tra queste, spicca il progetto “Adotta una Famiglia” di SOS Bambini, che prevede il finanziamento dell’affitto per tre famiglie monoparentali in difficoltà. Inoltre, Italsempione collabora attivamente con numerose associazioni benefiche, tra cui Lega del Filo D’Oro e Pane Quotidiano, attraverso aiuti economici e spedizioni gratuite’’.