Sanità, il Pd attacca: "Il progetto della regione è cancellare i presidi del Vco"

“Pochi sanno che il Pnrr/Missione6 ha messo a disposizione specifici finanziamenti per la riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale. Pochi sanno che per la media Ossola sono disponibili i soldi per una Casa di Comunità (già Casa della Salute) e che il comune di Domodossola ha già messo a disposizione l'immobile, sito nei pressi del San Biagio”. Così il coordinamento Pd Ossola esordisce in una nota, nella quale critica aspramente le decisioni della regione Piemonte in merito alla sanità nel Vco. “Ora, dalla lettera del sindaco Lucio Pizzi alla Direttrice Asl Chiara Serpieri, apprendiamo che, a fronte del permesso di costruire già disponibile ad agosto, permesso necessario alle opere di adattamento dell’immobile della Casa, la regione – e per essa l’Asl Vco - nulla ha fatto per rendere operativo l’appalto”, proseguono dal Partito Democratico ossolano.

“A fronte di spiegazioni poco chiare, appare a tutti evidente che Cirio, Riboldi, il leghista Preioni e il centro destra di questa regione hanno in mente il progressivo smantellamento della sanità del Vco, sia essa territoriale che ospedaliera”, attaccano i Dem. “Infatti, con lo slittamento dei tempi, il finanziamento del Pnrr per la Casa della Salute andrà perso ed è noto che questo presidio è essenziale per decongestionare il Dea dell'ospedale, punto di alta criticità”.

“Dal 1° dicembre – sottolineano dal Pd - la guardia anestesiologica notturna verrà soppressa nei due ospedali (San Biagio e Castelli) e sostituita dalla reperibilità. È evidente che il medico rianimatore potrebbe, in particolari situazioni, non essere immediatamente disponibile. Ciò con conseguenze facilmente immaginabili. Insomma, c'è il rischio che l’intera attività chirurgica del Vco venga bloccata definitivamente. Anche qui è chiaro quanto poco il centro destra di questa regione abbia intenzione di salvare la sanità del Vco”.

“I medici – si legge ancora nella nota - avevano già espresso in passato il proprio giudizio. Lo hanno ribadito ora di fronte all'ottusa protervia con la quale questa regione insiste nel voler buttare 100 + 100 milioni di euro nella inutile e inefficace ristrutturazione dei due ospedali. Gli autori dello scellerato progetto di smantellamento della sanità del Vco – concludono i rappresentanti del Partito Democratico - sono ben conosciuti perché soliti alle passerelle in Ossola: il presidente Cirio, l'assessore Riboldi ed il “proconsole” leghista Preioni. Il coordinamento Pd dell'Ossola, per quanto lo consentiranno le proprie forze, continuerà a richiamare ad una azione unitaria tutti coloro che ancora credono nel diritto alla salute per i cittadini di questo territorio”.