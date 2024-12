A Domodossola il Natale sul pedale

Una biciclettata solidale, con tanti Babbi Natale in sella a biciclette addobbate a tema: la Fiab Vco organizza per domenica 8 dicembre "Il Natale sul pedale", una biciclettata solidale per le vie di Domodossola. L'appuntamento è per le 14.00 in piazza Mercato, la partenza è fissata alle 14.30. Si partirà per un breve giro e seguirà la sfilata delle più belle biciclette addobbate e la premiazione. A seguire merenda per i più piccoli.

L'iscrizione sarà a offerta libera in favore dell'associazione Matibellula a sostegno della ricerca sulle malattie pediatriche neuro-oncologiche.