A Toceno la festa degli alpini nel ricordo di Giuseppe Giorgis

La festa degli alpini di Toceno, inizialmente prevista a luglio, si terrà nel fine settimana del 2 e 3 agosto e sarà dedicata alla memoria di Giuseppe Giorgis, per tutti “Giuse”, scomparso lo scorso 11 luglio. Figura molto amata in paese, Giuse è stato per anni capogruppo degli alpini locali e punto di riferimento per l’intera comunità.

Il programma si aprirà sabato 2 agosto alle ore 10, con l’apertura della festa e del punto ristoro presso il chiosco della sede alpina in località Promezzo. A seguire, alle 12.30, il pranzo con grigliata, e alle 16 la merenda alpina con una simpatica sfida di tiro alla carabina laser aperta a tutti. Dalle 19 si potrà gustare una seconda grigliata, con trippa e prodotti tipici, per poi ballare al ritmo della musica dal vivo con “Gianni e la sua fisarmonica”.

Domenica 3 agosto la festa riprenderà alle 10 e, a mezzogiorno, sarà nuovamente protagonista la cucina alpina con il rancio: polenta, grigliate, prodotti locali e servizio bar. Il pomeriggio sarà animato da giochi popolari per grandi e bambini, tiro alla fune e nuove sfide con la carabina laser. Dalle 17 saliranno sul palco “Run baby run Chiara” e “The 70’s”, mentre alle 19 tutti i partecipanti saranno invitati a condividere un’ultima pastasciutta insieme.