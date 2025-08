Buttogno ricorda Martino Ambrogi con il memorial “Ciao Marti…”

Un nuovo appuntamento entra quest’anno nel circuito “Corri in Vigezzo” e porta con sé una forte carica emotiva. Martedì 5 agosto, a Buttogno, andrà in scena la prima edizione del memorial “Ciao Marti…”, corsa e camminata non competitiva dedicata a Martino Ambrogi, figura molto amata della comunità locale.

Il percorso si snoda lungo due tracciati: un mini giro da 1,5 km, pensato per famiglie e bambini, e un itinerario più impegnativo da 7 km con 300 metri di dislivello, per chi vuole mettersi alla prova in modo più sportivo.

Un evento che nasce dal cuore della valle, per unire sport, memoria e comunità. Tutti i dettagli per partecipare sono online su www.corriinvigezzo.it.