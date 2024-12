Imprenditori italiani nel mondo: storie di successo e innovazione

Nel cuore di Domodossola, un'accoglienza calorosa attendeva l'ingegnere Giorgio Jean Azrak e sua moglie Maria Elena, ospiti d'onore del Club Kiwanis guidato dal presidente Spinozzi Federico. Giorgio, originario di Milano, ha intrapreso un viaggio straordinario che lo ha portato a diventare una figura di spicco nell'innovazione globale.

Dopo aver conseguito la laurea in Business Studies nel Regno Unito nel 1982, a soli 22 anni, Giorgio ha presentato una tesi rivoluzionaria sull'uso delle lavastoviglie nel Regno Unito. Attraverso uno studio meticoloso su 500 famiglie, ha scoperto che solo il 2,9% della popolazione anglosassone utilizzava questo elettrodomestico, una percentuale sorprendentemente bassa rispetto al 17% in Italia e al 40% negli Stati Uniti. Questo lavoro non solo gli ha fruttato un premio di 2.500 sterline, ma ha catturato l'attenzione di Electrolux, che ha acquistato i diritti della tesi, segnando l'inizio di un brillante percorso professionale.

Nel 1987, Giorgio ha fondato Cisme – Italy (Chimica Italiana Sviluppo Mercati Esteri), situata nel cuore pulsante di Milano. L'azienda si è specializzata nella ricerca e sviluppo di prodotti chimici per settori come la cosmetica e l'igiene personale, esportando con successo in oltre 40 paesi e detenendo numerosi brevetti internazionali.

Nel 2024, Cisme ha raggiunto un nuovo apice di riconoscimento internazionale vincendo il prestigioso Innovation Award con Naterol Sf40, un tensioattivo senza solfati, diossano e nitrosammine. Questo premio, assegnato al Detex Congress di Amman, ha sottolineato l'impegno di Cisme nello sviluppo di ingredienti biocompatibili ad alte prestazioni. La giuria, composta da otto esperti internazionali, ha conferito il Golden Award for Innovation 2024 a Flavio Marchesi e Alberto Azrak, quest'ultimo figlio di Giorgio, che con il fratello Giovanni continua la tradizione familiare nell'azienda.

Il prodotto innovativo di Cisme rappresenta un passo avanti significativo, mantenendo la viscosità e l'efficacia detergente, eliminando al contempo le sostanze nocive per la salute, conformandosi ai più alti standard ambientali e di salute. Questa visione si allinea perfettamente con l'impegno di Giorgio nel promuovere soluzioni sostenibili e all'avanguardia.

L'incontro con il Club Kiwanis è stato un momento di grande ispirazione, dove Giorgio ha condiviso con semplicità e chiarezza la sua trentennale esperienza, illustrando l'origine e l'evoluzione di tecnologie che oggi fanno parte della nostra quotidianità. La sua storia è un esempio potente di come l'ingegno italiano possa brillare e influenzare positivamente il panorama internazionale.