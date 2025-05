“Dai dai, cünta sü”: Santa Maria Maggiore omaggia Benito Mazzi

Torna per il secondo anno consecutivo “Dai dai, cünta sü”, l’appuntamento culturale organizzato come anteprima del festival Sentieri e Pensieri che celebra l’indimenticato scrittore vigezzino Benito Mazzi, scomparso nel 2022. L’evento si tiene il 31 maggio dalle 16.30 al teatro comunale di Santa Maria Maggiore.

Il programma ha come filo conduttore la genuina convivialità vigezzina e le tradizioni autentiche del territorio. Protagonista dell’incontro sarà il celebre giornalista, scrittore e gastronomo Paolo Massobrio, mentre il tributo a Mazzi si chiuderà con golosi menù a tema da gustare nei ristoranti di Santa Maria Maggiore. I locali convenzionati proporranno infatti un menù ispirato alle ricette tratte da “La Pacioliga”, il divertente libro di Benito Mazzi che verrà analizzato nel pomeriggio dal fondatore della rassegna di cultura e gusto “Golosaria”. Alle ore 16.30, dopo i saluti istituzionali, la figura di Benito Mazzi sarà tratteggiata nell’intervento sul tema “Umori e sapori della vecchia Vigezzo”, con Paolo Massobrio in dialogo con la divulgatrice Maria Cristina Pasquali, collaboratrice di “Geo” su Rai3, inserita da Slow Food nella lista delle “dieci donne che salvano la Terra”.

Intermezzi con la brillante Maria Vittoria Gennari a proporre con grazia letture tratte dai libri di Benito Mazzi “La Pacioliga” e “O porco mio gentil (e sfortunato)” e brevi video sull’autore completeranno il pomeriggio. Non mancherà l’accompagnamento musicale.

La partecipazione a Dai dai, cünta sü è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Saranno raccolte offerte a sostegno della Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico. Dalle 19.00 sarà possibile degustare le ricette della tradizione citate da Benito Mazzi ne “La Pacioliga” nei ristoranti convenzionati.

Per ricordare Benito Mazzi come custode e divulgatore della memoria vigezzina, il Comune di Santa Maria Maggiore ha anche scelto di organizzare, venerdì 30 maggio dalle 9.00 alle 12.00 nell’area della Pineta, la caccia al tesoro dal titolo “Il tesoro di Benito”, sui temi della ricca produzione letteraria di Mazzi, pensata esclusivamente per gli alunni della scuola primaria del capoluogo vigezzino. Il ritrovo alle 9.00 è presso il parcheggio Capanno dei Pini in Pineta, la Caccia al Tesoro inizierà alle 9.30 e finirà alle ore 11.00: dopo la dichiarazione dei vincitori del gioco e le premiazioni, alla presenza del sindaco di Santa Maria Maggiore, si terrà una golosa merenda.

“Dai dai, cünta sü” è organizzato dal comune di Santa Maria Maggiore con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico e con la collaborazione di Pro Loco di Santa Maria Maggiore, Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo, Libreria Il rosso e il blu.