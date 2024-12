Agende di gravidanza non disponibili nei consultori del Vco, Brezza: "La regione dimentica le famiglie"

“È inaccettabile che, mentre la destra di governo regionale continua a fare retorica su natalità e sostegno alla famiglia, i servizi essenziali per le donne in gravidanza siano carenti o addirittura assenti nei consultori del Verbano Cusio Ossola. La mancanza delle agende di gravidanza in tutta la nostra provincia è un segnale grave di trascuratezza e di scarsa attenzione verso un momento cruciale della vita delle donne e delle famiglie”, dichiara Riccardo Brezza, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale a Verbania.

“L’agenda di gravidanza, uno strumento fondamentale per guidare e accompagnare le donne nei primi delicati mesi di gestazione, non è disponibile nei consultori territoriali del Vco. Una carenza che si inserisce in un quadro già critico per la sanità pubblica del nostro territorio, e che evidenzia un’assenza di programmazione e di volontà politica da parte della giunta regionale Cirio”, prosegue Brezza. “Proprio nel primo trimestre di gravidanza, un periodo in cui le donne e le famiglie necessitano di maggior sostegno, la regione Piemonte sceglie di lasciarle sole. È un paradosso che stride con la propaganda del centrodestra, che si riempie la bocca di parole come ‘famiglia’ e ‘natalità’, ma poi non garantisce neppure i servizi di base per tutelare la salute e il benessere delle future mamme”.

Brezza conclude chiedendo un’azione immediata: “La regione deve agire subito, non solo per sanare questa mancanza, ma per dimostrare che le politiche per la natalità non sono solo slogan. Il Partito Democratico continuerà a vigilare e a battersi per garantire alle famiglie i diritti e i servizi che meritano.”