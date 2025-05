A Domodossola prelievo multiorgano che ha salvato una vita

Nei giorni scorsi presso l'Ospedale San Biagio di Domodossola è stato eseguito un prelievo multiorgano.Nel corso dell’espletamento delle procedure di Accertamento di morte cerebrale, presso la Soc Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Domodossola, avendo espresso il paziente in vita la non opposizione alla donazione di organi e tessuti al rinnovo della carta d’identità, si è proceduto ad eseguire tutti gli esami diagnostici per la valutazione e la compatibilità di organi e tessuti per un eventuale trapianto, con la collaborazione del Coordinamento Regionale Trapianti di organi e tessuti.

È stato possibile procedere al prelievo del fegato, eseguito dell’equipe proveniente dalla sede di trapianto. La Dr.ssa Fiore Domenica, Coordinatore Ospedaliero delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti dell’Asl Vco, porge unitamente alla Direzione Generale un sincero ringraziamento ai familiari che hanno voluto testimoniare la sensibilità dimostrata dal loro congiunto che, esprimendo in vita la volontà di donare organi e tessuti presso l’Ufficio Anagrafe del comune di residenza, con un grande gesto di altruismo e d’amore consentirà al trapiantato di sperare in un futuro migliore grazie al dono che ha ricevuto.

Si ringrazia tutto il personale dell’Asl Vco che ha collaborato alla riuscita di questa sempre complessa e delicata operazione.Si rinnova a tutti i cittadini l'invito di esprimere la propria volontà alla donazione attraverso la varie modalità che la legge italiana consente (tessere Aido, Sportelli Asl, Sportelli Anagrafe Comunale; etc.) affinché nelle situazioni di potenziale donazione non si perda l'opportunità di offrire la speranza di vivere ai numerosi pazienti ancora in attesa di un trapianto di organi e tessuti.