Luca Baravalle premia “Straight on ‘til Morning”

È iniziata nel pomeriggio di ieri sabato 7 dicembre, presso la “Casa del Cinema” della capitale, la premiazione dei cortometraggi in gara, quest’anno, nella sedicesima edizione del Roma Film Corto, che si è poi conclusa in una cena di gala al Cardinal Hotel St. Peter con la partecipazione di premianti e premiati.

Il festival celebra, per il 2024, l'arte del cinema breve attraverso una selezione di oltre 50 opere, scelte tra oltre 3.800 proposte ricevute da ben 110 paesi, proiettate durante le giornate del 5 e 6 dicembre e premiate ieri 7 dicembre.

A guidare la kermesse di tre giorni, che fa capo alla SB Vision con presidente Silvio Pascucci, sono stati Adriano Squillante ed Enzo Bossio, con uno staff di collaboratori che hanno coordinato una prestigiosa giuria di un Festival che ha vagliato, in sedici edizioni, oltre 1.500 opere tra film, proposte letterarie e musicali pervenute da Italia e altri paesi, con oltre 30.000 spettatori, a testimonianza della sua risonanza e del suo prestigio globale.

I conduttori, Adriano Squillante e Elena Presti, hanno avuto, per l’evento, il supporto di Marisa Laurito come madrina e di Luigi Di Fiore con Padrino e, tra collaborazioni, gemellaggi, partner e patrocini anche la partecipazione della Fondazione Baravalle ETS.

È stato infatti il presidente della Fondazione, l’imprenditore piemontese Luca Baravalle, a consegnare uno dei tre prestigiosi premi in argento raffiguranti una riproduzione del Colosseo, che per la migliore sceneggiatura è stato assegnato Straight on ‘til Morning.

L’occasione ha visto anche il debutto di Nadia Dal Bono al primo appuntamento nazionale ufficiale come responsabile per gli Eventi della Fondazione Baravalle, scelta che rimarca l’attaccamento piemontese sulle scelte relative alle figure strategiche per sviluppo volute dal Presidente Baravalle e dal Consiglio, che annovera la Professoressa e studiosa d’arte Sally Paola Anselmo Pinottini e il banchiere Ubaldo Livolsi.

Durante la manifestazione si sono celebrati non solo i talenti emergenti, ma anche i forti legami internazionali, grazie a partnership rilevanti e prestigiose come quella con il Festival del Cinema di Alicante.

Con il sostegno di sponsor ed enti istituzionali e privati, il Roma Film Corto è considerato oggi un punto di incontro per registi, attori, produttori e appassionati del settore, un evento che premia la cultura del e nel nostro Paese.