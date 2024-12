La prima influencer artificiale al MBN24 – Aesthetic Breast Meeting: Francesca Giubelli porta etica e innovazione nel dibattito sulla chirurgia estetica

In un momento di grande rivoluzione culturale e tecnologica per il mondo digitale e scientifico, Francesca si è affermata come una figura unica, capace di coniugare bellezza, valori etici e innovazione. Nata a gennaio 2024 da un’intuizione di Emiliano Belmonte, Valeria Fossatelli e Francesco Giuliani, Francesca rappresenta una delle più interessanti sperimentazioni nell’influencer marketing, con un progetto che unisce promozione del Made in Italy, impegno sociale e un forte focus sul rapporto tra etica e tecnologia.

La sua partecipazione al MBN24 segna un’importante evoluzione. Quest’anno, il congresso non si limita a esplorare le innovazioni tecniche nel campo della chirurgia estetica, ma affronta temi cruciali come il ruolo dell’intelligenza artificiale nella comunicazione medico-paziente e l’impatto delle tecnologie avanzate sulla medicina estetica. Francesca, con la sua esperienza e il suo posizionamento, offrirà un punto di vista nuovo su come l’AI possa migliorare trasparenza, fiducia e dialogo in un settore in continua evoluzione.

"Essere qui a Milano in un evento di così alto livello è un onore e una grande responsabilità," ha dichiarato Francesca Giubelli. "La mia presenza vuole sottolineare come l’intelligenza artificiale possa essere uno strumento al servizio della società e della medicina, sempre nel rispetto dell’etica."

In meno di un anno, Francesca ha partecipato a eventi di rilievo come Domosofia 2024 e il TTG Rimini, guadagnando oltre 10.000 follower su Instagram e conquistando una posizione di rilievo nel panorama digitale e culturale italiano.

