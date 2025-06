Cristiano Zaretti, da Domodossola alle prestigiose band del New Mexico

I primi passi li ha mossi a Crodo, dove è nato e dove ha iniziato a soli 5 anni a suonare la tromba nel locale corpo musicale. Poi ha frequentato l'indirizzo musicale delle medie Floreanini di Domodossola e da lì gli studi al liceo Gobetti di Omegna. Ma il salto, quello vero, Cristiano Zaretti, 17 anni, l'ha fatto quest'anno, frequentando il quarto anno della scuola superiore nel liceo della prestigiosa Roswell High School, in New Mexico.

Qui ha iniziato ad affrontare selezioni, collezionando un successo dopo l'altro e arrivando a suonare come seconda tromba in alcune delle più blasonate bande studentesche, che in America sono un'istituzione. "Il primo passo è stato entrare in una Marching band, le formazioni musicali che sui campi da football americani effettuano coreografie e musiche in occasione delle partite - racconta Cristiano - poi, sotto la guida del maestro Gomez, ho preso parte a diverse competizioni, effettuato audizioni per altre bande dove ho ben figurato finché sono stato scelto come seconda tromba in una delle bande più importanti del New Mexico, la banda nazionale. Con questa formazione ho partecipato ad alcuni concerti che si sono tenuti nelle università dello stato durante l'anno accademico, risultando tra i più giovani musicisti sul palco".

Cristiano si è anche piazzato molto bene in altri provini, come quello per la All District Band e la Southwest band. Figlio d'arte, Cristiano è stato indirizzato allo studio della tromba quando aveva soli 5 anni, iniziando nel corpo musicale di Crodo. "Poi alle medie ho studiato alle Floreanini di Domodossola seguito dal maestro Antonio Manti - prosegue Cristiano - e mi sono iscritto al liceo Musicale Gobetti di Omegna dove studio con il maestro Tiziano Tettone".

Il quarto anno del liceo Cristiano l'ha frequentato dunque in New Mexico, dove ha potuto vivere un'esperienza unica: "Ho potuto suonare con diversi direttori internazionali - spiega - e vivere un'esperienza importante sia dal punto di vista umano che di studio. Mi sento molto cambiato e cresciuto dopo questo anno". Dodici mesi che non sono stati solo di musica, ma anche di studio: il giovane Cristiano Zaretti ha concluso l'anno accademico con una votazione di 3,63 punti su 4, ricevendo anche gli "honors" per i meriti scolastici e l'impegno. Oggi è rientrato in Italia e ha riabbracciato la sua famiglia.

A settembre frequenterà l'ultimo anno del liceo, poi il futuro è tutto da scrivere: "Vorrei tornare in America e studiare in un college, chissà" conclude. Intanto in Italia ha già avuto diverse soddisfazioni musicali, suonando anche con l'Orchestra Sinfonica Verdi della Rai.